ОБСЄ завершила верифікацію розведення сил в Золотому. Фото: delo.ua

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Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ 26 листопада завершила верифікацію розведення сил в Золотому Луганської області.

Сьогодні пройшла верифікація місією ОБСЄ завершення розведення сил і засобів на ділянці № 2 у Золотому. Такі дії передбачало рішення тристоронньої контактної групи. Про це повідомив прес-центру Операції об'єднаних сил у Facebook.

Зазначається, що представники Державної служби з надзвичайних ситуацій провели розмінування певних ділянок місцевості від вибухонебезпечних предметів. Крім того, рятувальники демонтували об'єкти військового призначення та фортифікаційні споруди.

Голова СММ ОБСЄ в Україні Марк Етерінгтон відзначив, що Україна виконала всі зобов’язання, які передбачені мінськими домовленостями в частині, яка стосувалася процесу розведення військ та техніки. Посадовець наголосив, що розведення пройшло дзеркально з обох боків.

Раніше повідомлялося про завершення розведення сил на ділянці № 3 — території сіл Петрівське та Богданівка. Фінальна фаза дзеркального відступу сил і засобів Збройних сил України й окупаційних військ відбулася 11 листопада.

Розмінування території на Донбасі, зокрема, на ділянці № 3 розпочалося 13 листопада. У прес-центрі ООС заявили, що на розмінування цієї території відведено до семи діб. Це прописано в плані графіку розведення сил і засобів, ухваленому 1 жовтня в Мінську.