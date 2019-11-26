Злоумышленников задержали во время передачи им части средств

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Сегодня правоохранители разоблачили злоумышленников, которые обманом пытались завладеть средствами в размере 1,5 млн евро (почти 40 млн грн) за якобы содействие в назначении на политическую должность.

Злоумышленников задержали во время передачи им половины этой суммы — 750 тыс. евро. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении в совершении мошенничества (ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса). За это правонарушение законодательство предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Также решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Политическими должностями считаются должности в Кабмине, заместителей министров, губернаторов и т. д. ому подобное.

Напомним, в октябре в Киеве разоблачили мошенника, который за 150 тыс. долл. продавал «связи» в Офисе президента Украины Владимира Зеленского. Эти средства он требовал от кандидата на пост главы одной из райадминистраций Киевской области