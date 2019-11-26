За назначение на политическую должность мошенники требовали 1,5 млн евро — ГПУhttps://racurs.ua/n129982-za-naznachenie-na-politicheskuu-doljnost-moshenniki-trebovali-1-5-mln-evro-gpu.htmlРакурс
Сегодня правоохранители разоблачили злоумышленников, которые обманом пытались завладеть средствами в размере 1,5 млн евро (почти 40 млн грн) за якобы содействие в назначении на политическую должность.
Злоумышленников задержали во время передачи им половины этой суммы — 750 тыс. евро. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.
Решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении в совершении мошенничества (ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса). За это правонарушение законодательство предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.
Также решается вопрос об избрании им меры пресечения.
Политическими должностями считаются должности в Кабмине, заместителей министров, губернаторов и т. д. ому подобное.
Напомним, в октябре в Киеве разоблачили мошенника, который за 150 тыс. долл. продавал «связи» в Офисе президента Украины Владимира Зеленского. Эти средства он требовал от кандидата на пост главы одной из райадминистраций Киевской области