Ранение журналиста Волка на военных учениях: суд возобновил расследование

Вячеслав Волк. Фото: youtube.com

https://racurs.ua/n129960-ranenie-jurnalista-volka-na-voennyh-ucheniyah-sud-vozobnovil-rassledovanie.html

Ракурс

Ранение журналиста Вячеслава Волка во время командно-штабных учений будет расследоваться заново. Соответствующее решение вынес Центрально-Городской районный суд Кривого Рога.

Постановление следователя военной прокуратуры Южного гарнизона о закрытии производства по факту ранения в шею работника СМИ было отменено накануне. Уголовное производство закрывалось дважды, последний раз — в апреле 2019 года, так как следователи не увидели состава преступления. В мае адвокат потерпевшего начал процедуру обжалования этого решения, пишет «Детектор Медиа».

Оператор интернет-портала «Первый Криворожский» Волк получил огнестрельное ранение в шею во время военных учений в июле 2017 года. Роковой выстрел произвел военный инструктор-волонтер Игорь Петренко, который имел при себе незаконно приобретенное оружие. В результате ранения Волка парализовало.

Военный комиссар заявил, что журналист был ранен во время незапланированного упражнения. Тем не менее в сентябре 2017 года Волку было отказано в признании его пострадавшим.

По факту ранения журналиста было открыто два уголовных производства, по одному из которых обвиняемым проходил Петренко, а во втором — рассматривалась причастность военных, которые организовали учения с приглашением инструкторов и журналистов. Однако, в мае 2018 года военная прокуратура закрыла уголовное производство, ссылаясь на отсутствие состава преступления со стороны военных. Но в декабре 2018 года в суде все же было начато рассмотрение дела по факту ранения Волка.

Как ранее писал «Ракурс», во время масштабных военных учений в Болгарии у канадского десантника не раскрылся парашют. В результате инцидента канадский военный погиб, а еще три военнослужащих получили травмы.