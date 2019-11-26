Поранення журналіста Волка на військових навчаннях: суд поновив розслідування

В'ячеслав Волк. Фото: youtube.com

https://racurs.ua/ua/n129960-poranennya-jurnalista-volka-na-viyskovyh-navchannyah-sud-ponovyv-rozsliduvannya.html

Ракурс

Поранення журналіста В’ячеслава Волка під час командно-штабних навчань буде розслідуватися заново. Відповідне рішення виніс Центрально-Міський районний суд Кривого Рогу.

Постанову слідчого військової прокуратури Південного гарнізону про закриття провадження за фактом поранення в шию працівника ЗМІ було скасовано напередодні. Кримінальне провадження закривалося двічі, востаннє — у квітні 2019 року, бо слідчі не побачили складу злочину. У травні адвокат потерпілого почав процедуру оскарження цього рішення, пише «Детектор Медіа».

Оператор інтернет-порталу «Перший Криворізький» Волк отримав вогнепальне поранення в шию під час військових навчань у липні 2017 року. Фатальний постріл зробив військовий інструктор-волонтер Ігор Петренко, який мав при собі незаконно придбану зброю. Внаслідок поранення Волка паралізувало.

Військовий комісар заявив, що журналіст був поранений під час незапланованого вправи. Проте у вересні 2017 року Волкову було відмовлено у визнанні його потерпілим.

За фактом поранення журналіста було відкрито дві кримінальні провадження, в одному з яких обвинувачуваним проходив Петренко, а в іншому — розглядалася причетність військових, які організували навчання із запрошенням інструкторів і журналістів. Однак, у травні 2018 року військова прокуратура закрила кримінальне провадження, посилаючись на відсутність складу злочину з боку військових. Та в грудні 2018 року в суді все ж було розпочато розгляд справи за фактом поранення Волка.

Як раніше писав «Ракурс», під час масштабних військових навчань у Болгарії у канадського десантника не розкрився парашут. Унаслідок інциденту канадський військовий загинув, а ще троє військовослужбовців отримали поранення.