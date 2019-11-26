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Ракурс
Відходи пластику. Фото: Індикатор

Відходи пластику становлять 25% раціону полярних ведмедів — вчені

26 лис 2019, 16:56
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Пластикові відходи стрімко засмічують планету. Вони мимоволі потрапляють у раціон тварин і птахів. Наприклад, у полярних ведмедів пластик становить 25% від усього раціону харчування.

Вчені досліджували склад шлунка і екскрементів полярних ведмедів, які систематично відвідують звалища в районах, де живуть люди. З’їдений пластик представлений переважно поліетиленовими пакетами. Вживання його в їжу призводить до загибелі тварин, пише «Інтерфакс» із посиланням на заступника директора з наукової роботи національного парку «Російська Арктика» Івана Мізина.

Пластиком «харчуються» не лише тварини, але й птахи, і морські ссавці. Північні моря хоч і менш забруднені, ніж води тропіків, але полярні тварини все більше гинуть від пластикових пляшок і пакетів.

Також вчені дослідили вміст шлунків 55 зелених і 37 китайських мохнаторуких крабів, які проживають у Темзі. Всередині було виявлено пластик різних видів. Причому найбільше волокон було в підпанцирній структурі, яка відповідає за подрібнення їжі.

Раніше «Ракурс» повідомляв про заяву міжнародної групи вчених. Вони дійшли висновку, що глобальне потепління випереджає здатність птахів і інших видів тварин пристосовуватися до нього. Вони не встигають адаптуватися до мінливих умов навколишнього середовища.


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