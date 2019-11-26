Отходы пластика. Фото: Индикатор

https://racurs.ua/n129956-othody-plastika-sostavlyaut-25-raciona-pitaniya-polyarnyh-medvedey-uchenye.html

Ракурс

Пластиковые отходы стремительно засоряют планету. Они невольно попадают в рацион животных и птиц. Например, у полярных медведей пластик составляет 25% от всего рациона питания.

Ученые исследовали состав желудка и экскрементов полярных медведей, которые систематически посещают свалки в районах, где живут люди. Съеденный пластик представлен, как правило, полиэтиленовыми пакетами. Употребление его в пищу приводит к гибели животных, пишет «Интерфакс» со ссылкой на замдиректора по научной работе национального парка «Русская Арктика» Ивана Мизина.

Отмечается, что пластиком «питаются» не только животные, но и птицы, и морские млекопитающие. Северные моря хоть и менее загрязнены, чем воды тропиков, но полярные животные все больше погибают от пластиковых бутылок и пакетов.

Также ученые изучили содержимое желудков 55 зеленых и 37 китайских мохнаторуких крабов, которые проживают в Темзе. Внутри был обнаружен пластик различных видов. Причем больше всего волокон находилось в подпанцирной структуре, отвечающей за измельчение пищи.

Ранее «Ракурс» сообщал об исследованиях международной группы ученых, которые пришла к выводу, что глобальное потепление опережает способность птиц и других видов животных приспосабливаться к нему. Они не успевают адаптироваться к изменяющимся условиям окружающей среды.