В Украине правительство расширило количество объектов для приватизации до 415, фото: Википедия

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Ракурс

Приватизация государственных предприятий рассмотрена правительством Украины.

Кабинет министров Украины передал на приватизацию еще 76 государственных предприятий, увеличив список в 415. Об этом сообщает пресс-служба правительства со ссылкой на премьер-министра Алексея Гончарука.

Передали уже 415 из 500 государственных предприятий, которые должны передать Фонду госимущества до конца года. В случае приватизации бюджет может получить до 6 млрд грн от их продажи.

Согласно сообщению, 339 объектов расположены по всей территории Украины. Теперь Фонд государственного имущества должен продать полученное имущество прозрачно.

В правительстве напомнили, что приватизация является одним из приоритетных направлений работы. Проанализировано более 1400 государственных предприятий, которые можно передать на приватизацию.

Ранее министр экономики Тимофей Милованов не смог назвать финпоказатели госкомпании «Объединенная горно-химическая компания», которую отправил на приватизацию. Он не ответил, сколько государственная казна получит в результате этой приватизации.