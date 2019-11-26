Дебаты искусственного интеллекта с человеком. Фото: newscientist.com

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В Кембридже состоялись дебаты с искусственным интеллектом о пользе искусственного интеллекта (AI).

Дебаты с человеком вел IBM Project Debater, цель которого — вести аргументированные споры и отстаивать ту или иную позицию. Debater должен был привести аргументы обеих сторон — как «за», так и «против». В обоих случаях компьютер спорил с реальными людьми. Об этом сообщает Newscientist.com.

Во время дебатов по пользу искусственного интеллекта Debater предупредил, что AI может нести опасность. Компьютер предупредил, что не сможет принять решение, которое является морально правильным, поскольку «мораль уникальна для людей».

Однако, отмечая преимущества AI, Debater отметил о создании новых рабочих мест и более эффектную работу в определенных секторах деятельности. По итогам дискуссии оппозиция победила с минимальным преимуществом: сторона «против» получила 51,22% голосов аудитории.

По словам экспертов, искусственный интеллект во время дебатов был последовательным в своих аргументах, но все же допустил несколько ошибок. Случалось, что доводы AI повторялись и противоречили сами себе.

Напомним, в сентябре корпорация McDonald’s дала согласие на приобретение технологической компании Apprente, которая с помощью искусственного интеллекта сократила время обслуживания при приеме сквозных заказов.