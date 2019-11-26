Дебати штучного інтелекту з людиною. Фото: newscientist.com

https://racurs.ua/ua/n129980-shtuchnyy-intelekt-led-ne-peremig-ludynu-u-debatah-v-kembrydji-foto-video.html

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У Кембриджі відбулися дебати зі штучним інтелектом про користь штучного інтелекту (AI).

Дебати з людиною вів IBM Project Debater, мета якого — вести аргументовані суперечки і відстоювати ту чи іншу позицію. Debater повинен був навести аргументи обох сторін — як «за», так і «проти». В обох випадках комп’ютер сперечався із реальними людьми. Про це повідомляє Newscientist.com.

Під час дебатів за користь штучного інтелекту Debater попередив, що AI може нести небезпеку. Комп’ютер попередив, що не зможе прийняти рішення, яке є морально правильним, оскільки «мораль унікальна для людей».

Однак, відзначаючи переваги AI, Debater наголосив про створення нових робочих місць та більш ефектну роботу в певних секторах діяльності. За підсумками дискусії опозиція перемогла з мінімальною перевагою: сторона «проти» отримала 51,22% голосів аудиторії.

За словами експертів, штучний інтелект під час дебатів був послідовним у своїх аргументах, але все ж припустився кілька помилок. Траплялося, що доводи AI повторювалися і суперечили самі собі.

Нагадаємо, у вересні корпорація McDonald’s дала згоду на придбання технологічної компанії Apprente, яка за допомогою штучного інтелекту скоротила час обслуговування при прийомі наскрізних замовлень.