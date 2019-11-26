В Україні уряд розширив кількість об’єктів для приватизації до 415, фото: Вікіпедія

https://racurs.ua/ua/n129981-v-ukrayini-uryad-rozshyryv-kilkist-obiektiv-dlya-pryvatyzaciyi-do-415.html

Ракурс

Приватизація державних підприємств розглянута урядом України.

Кабінет міністрів України передав на приватизацію ще 76 державних підприємств, збільшивши список до 415. Про це повідомляє прес-служба уряду з посиланням на прем'єр-міністра Олексія Гончарука.

Передали вже 415 з 500 державних підприємств, які мають передати Фонду держмайна до кінця року. У випадку приватизації бюджет може отримати до 6 млрд грн від їх продажу.

Згідно з повідомленням, 339 об'єктів розташовані по всій території України. Тепер Фонд державного майна повинен продати отримане майно прозоро.

В уряді нагадали, що приватизація є одним з пріоритетних напрямків роботи. Проаналізовано понад 1400 державних підприємств, які можна передати на приватизацію.

Раніше міністр економіки Тимофій Милованов не зміг назвати фінпоказники держкомпанії «Об'єднана гірничо-хімічна компанія», яку відправив на приватизацію. Він не відповів, скільки державна казна отримає в результаті цієї приватизації.