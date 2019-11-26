За призначення на політичну посаду шахраї вимагали 1,5 млн євро — ГПУhttps://racurs.ua/ua/n129982-za-pryznachennya-na-politychnu-posadu-shahrayi-vymagaly-1-5-mln-ievro-gpu.htmlРакурс
Сьогодні правоохоронці викрили зловмисників, які обманом намагалися заволодіти коштами в розмірі 1,5 млн євро (майже 40 млн грн) за нібито сприяння у призначенні на політичну посаду.
Зловмисників затримали під час передачі їм половини цієї суми — 750 тис. євро. Про це повідомляє прес-служба Генпрокуратури.
Вирішується питання про повідомлення затриманим про підозру у вчиненні шахрайства (ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу). За це правопорушення законодавство передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.
Також вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу.
Політичними посадами вважаються поcади в Кабміні, заступників міністрів, голів облдержадміністрацій тощо.
Нагадаємо, в жовтні у Києві викрили шахрая, який за 150 тис. дол. продавав «зв'язки» в Офісі президента України Володимира Зеленського. Ці кошти він вимагав від кандидата на посаду голови однієї з райадміністрацій Київської області