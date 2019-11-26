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Ракурс
Зловмисників затримали під час передачі їм частини коштів

За призначення на політичну посаду шахраї вимагали 1,5 млн євро — ГПУ

26 лис 2019, 17:18
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Сьогодні правоохоронці викрили зловмисників, які обманом намагалися заволодіти коштами в розмірі 1,5 млн євро (майже 40 млн грн) за нібито сприяння у призначенні на політичну посаду.

Зловмисників затримали під час передачі їм половини цієї суми — 750 тис. євро. Про це повідомляє прес-служба Генпрокуратури.

Вирішується питання про повідомлення затриманим про підозру у вчиненні шахрайства (ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу). За це правопорушення законодавство передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Також вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу.

Політичними посадами вважаються поcади в Кабміні, заступників міністрів, голів облдержадміністрацій тощо.

Нагадаємо, в жовтні у Києві викрили шахрая, який за 150 тис. дол. продавав «зв'язки» в Офісі президента України Володимира Зеленського. Ці кошти він вимагав від кандидата на посаду голови однієї з райадміністрацій Київської області

Джерело: Ракурс


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