Под Радой митингуют в поддержку адвоката семей героев Небесной сотни. Фото: zbruc.eu

https://racurs.ua/n129993-ne-slivay-delo-maydana-pod-radoy-ustroili-akciu-v-podderjku-advokata-semey-geroev-nebesnoy.html

Ракурс

Акцию в поддержку адвоката семей Небесной сотни Евгении Закревской, которая объявила голодовку, устроили 26 ноября возле Верховной Рады.

Активисты пришли поддержать адвоката, которая голодает из-за приостановки расследования дел Майдана. Акция называется «Не сливай дело Майдана!». Люди держат в руках плакаты с требованиями расследовать преступления. Трансляцию мероприятия проводили украинские СМИ.

Как известно, что с 20 ноября Генпрокуратура потеряла функцию следствия, потому расформировывается Управление спецрасследований Генпрокуратуры, которое осуществляло следствие по делам преступлений в отношении участников Революции достоинства.

Его сотрудникам предложили осуществлять процессуальное руководство этими делами в Генпрокуратуре или продолжить в них следствие, перейдя в Государственное бюро расследований после переаттестации. В результате расследования дел Майдана приостановлены минимум до 3 декабря.

Напомним, после этого адвокат семей героев Небесной сотни Евгения Закревская объявила голодовку. Защитник отметила, что будет голодать до тех пор, пока Верховная Рада не примет поправку в закон о ГБР, которая позволит следователям Генпрокуратуры, которые занимались расследованием дел Майдана, перейти к бюро без конкурса.