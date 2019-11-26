Продажа украинской земли иностранцам: в ЕС озвучили свою позицию

Продажа земли. Фото: vgorode.ua

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Продажа украинской земли иностранцам вовсе не является требованием Евросоюза, так как в самой Европе не существует единых правил покупки земельных участков гражданами других государств. Такое заявление сделал посол ЕС в Украине Матти Маасикас.

Посол уточнил, что в Соглашении об ассоциации с ЕС нет пункта, который обязывает руководство Украины проводить земельную реформу, сообщает «Европейская правда».

Маасикас добавил, что все дипломаты прекрасно понимают, насколько болезненным является земельный вопрос для украинских фермеров. Украинские аграрии опасаются, что западные инвесторы могут взять выгодные кредиты и составить им серьезную конкуренцию на рынке сельхозпродукции.

Посол считает, что украинская власть обязана разработать программу поддержки украинского сельхозпроизводителя, а также запустить программы кредитования, чтобы украинские аграрии смогли купить землю.

Маасикас не стал отрицать, что зарубежным инвесторам очень бы хотелось иметь возможность приобрести землю в Украине, но руководство ЕС прекрасно понимает, что данный вопрос весьма болезненный для украинского общества. Поэтому со стороны ЕС нет никаких требований относительно открытия рынка земли в Украине, и на руководство Украины по данному вопросу не оказывается никакого давления.

Напомним, что 13 ноября 2019 года Верховная Рада проголосовала в первом чтении за пакет законов, регулирующих рынок земли в Украине. Юлия Тимошенко заявила, что перед вынесением на голосование в парламент законопроектов по земельной реформе, необходимо провести всеукраинский референдум.