«Хрещений батько» контрабанди в Україні Альперін прийде на допит у САП — адвокатhttps://racurs.ua/ua/n130000-hreschenyy-batko-kontrabandy-v-ukrayini-alperin-pryyde-na-dopyt-v-sap-advokat.htmlРакурс
Вадим Альперін, про розшук якого вчора повідомив президент Володимир Зеленський та пообіцяв за інформацію цінний подарунок, 27 листопада прийде на допит в Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру.
Про це повідомив адвокат оголошеного в розшук одеського бізнесмена, якого називають «хрещеним батьком» української контрабанди, Андрій Федур. Захисник відзначив, що дізнався про розшук його підопічного із засобів масової інформації. Про це він написав на власній сторінці у Facebook.
Прочитав в новинах, що НАБУ і САП з сьогоднішнього дня «розшукує"мого клієнта Вадима Альперіна. Правда сам клієнт нічого про це ще не знає. Тому 27 листопада я і Вадим Альперін будемо у прокурора САП. Розшукувати його немає ніякої потреби. Ми самі прийдемо. І цінний подарунок від президента нікому не дістанеться, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 26 листопада президент України Володимир Зеленський заявив про втечу Вадима Альперіна, якого вважають одним із «хрещених батьків» контрабанди в Україні. Глава держави попросив українців інформувати НАБУ про місцеперебування втікача й обіцяв за це цінний подарунок.
Альперін втік під час спеціальної операції з виявлення корупціонерів на митниці, але не встиг перетнути державний кордон та перебуває на території України.