«Шахтар» відігрався після пропущеного голу. Фото: FCShakhtar у Twitter

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Ракурс

Матч Ліги чемпіонів між «Манчестер Сіті» та донецьким «Шахтарем» в межах 5 туру групового етапу у Великій Британії завершився сенсацією.

На стадіоні «Сіті оф Манчестер» донеччани зіграли внічию та продовжують претендувати на вихід у плей-офф футбольної Ліги чемпіонів. Матч завершився з рахунком 1:1. Трансляцію поєдинку проводило українське ТБ.

Рахунок у матчі зуміли відкрити аж на 56 хвилині. Тоді підопічні Хосепа Гвардіоли вийшли вперед завдяки голу Ілкая Гюндогана. Донеччани менш ніж за 15 хвилин зуміли відігратися — відзначився Манор Соломон.

«Манчестер Сіті» — «Шахтар» 1:1

Голи: Гюндоган, 56 — Соломон, 69

«Манчестер Сіті»: Едерсон — Канселу, Фернандіньо, Отаменді, Анхелиньо — Де Брюйне (Д. Сілва, 70), Родрі (Фоден, 76), Гюндоган — Б. Сілва, Жезус, Стерлінг.

«Шахтар»: П’ятов — Додо, Кривцов, Матвієнко, Ісмаїлі — Степаненко, Алан Патрік — Тітці, Коваленко (Маркос Антоніо, 80), Коноплянка (Соломон, 65) — Мораес (Сікан, 90).

Попередження: Фернандіньо.

Після цього матчу «Манчестер Сіті» з 11 очками залишився на першому місці групи C, «Шахтар» має 6 балів та перебуває на другій позиції. На третьому місці загребське «Динамо» (5 очок), четвертому — «Аталанта» (4 очка).

Шансом вийти у плей-офф Ліги чемпіонів «Шахтар» зможе скористатися 11 грудня у Харкові в матчі проти «Аталанти». У матчі останнього туру перемога гарантує підопічним Луїса Кастру весну в Лізі чемпіонів.

Нагадаємо, у Росії футбольний матч між командами «Волгарь» (Астрахань) та «Легіон Динамо» (Махачкала) закінчився масовою бійкою на полі. У сутичці брали участь гравці обох команд.