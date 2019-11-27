«Шахтер» отыгрался после пропущенного гола. Фото: FCShakhtar в Twitter

https://racurs.ua/n129999-shahter-dobyl-zaslujennuu-nichu-v-manchestere-video-golov.html

Ракурс

Матч Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и донецким «Шахтером» в рамках 5 тура группового этапа в Великобритании завершился сенсацией.

На стадионе «Сити оф Манчестер» дончане сыграли вничью и продолжают претендовать на выход в плей-офф футбольной Лиги чемпионов. Матч завершился со счетом 1:1. Трансляцию поединка проводило украинское ТВ.

Счет в матче сумели открыть аж на 56 минуте. Тогда подопечные Хосепа Гвардиолы вышли вперед благодаря голу Илкая Гюндогана. Дончане менее чем за 15 минут сумели отыграться — отличился Манор Соломон.

«Манчестер Сити» — «Шахтер» 1:1

Голы: Гюндоган, 56 — Соломон, 69

«Манчестер Сити»: Эдерсон — Канселу, Фернандиньо, Отаменди, Анхелиньо — Де Брюйне (Д. Силва, 70), Родри (Фоден, 76), Гюндоган — Б. Силва, Жезус, Стерлинг.

«Шахтер»: Пятов — Додо, Кривцов, Матвиенко, Исмаили — Степаненко, Алан Патрик — Тете, Коваленко (Маркос Антонио, 80), Коноплянка (Соломон, 65) — Мораес (Сикан, 90).

Предупреждения: Фернандиньо.

После этого матча «Манчестер Сити» с 11 очками остался на первом месте группы C, «Шахтер» имеет 6 очков и находится на второй позиции. На третьем месте загребское «Динамо» (5 очков), четвертом — «Аталанта» (4 очка).

Шансом выйти в плей-офф Лиги чемпионов «Шахтер» сможет воспользоваться 11 декабря в Харькове в матче против «Аталанты». В матче последнего тура победа гарантирует подопечным Луиса Кастру весну в Лиге чемпионов.

Напомним, в России футбольный матч между командами «Волгарь» (Астрахань) и «Легион Динамо» (Махачкала) закончился массовой дракой на поле. В драке брали участь игроки обеих команд.