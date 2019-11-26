Олегу Сенцову вручили премию Сахарова. Фото: Patrick Seeger

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Сегодня, 26 ноября, украинский режиссер и бывший пленник Кремля Олег Сенцов получил премию имени академика Сахарова в зале заседаний Европейского парламента. Как известно, этой премией бывшего политзаключенного наградили еще в 2018 году, но тогда Россия удерживала его в заключении и награду получили его сестра Наталья Каплан и адвокат Дмитрий Динзе.

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