Взрывы в Балаклее. Фото: Википедия

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Взрывы в Балаклее, которые прозвучали 15 ноября на территории воинской части и привели к гибели трех и ранения четырех человек, вероятнее всего произошли из-за несоблюдения техники безопасности.

В настоящее время правоохранители рассматривают ряд версий. Также специалисты должны провести различные экспертизы. Следователи допросили более 100 человек. Об этом 26 ноября на брифинге заявил начальник следственного управления теруправления Государственного бюро расследований Алексей Новиков, сообщает «РБК-Украина».

Мы склоняемся к тому, что это именно те лица, которые непосредственно выполняли работы с боеприпасами, не соблюдали технику безопасности, — отметил он.

Напомним, взрывы в Балаклее произошли 15 ноября во время саперных работ по разминированию и уничтожению опасных предметов. Всего их было насчитано около 20. Тогда погибли три военнослужащих, еще четыре были ранены.

После ЧП Государственное бюро расследований начало расследование дела по ч. 3 ст. 425 (небрежное отношение военного служебного лица к службе, что повлекло существенный вред, совершенное в условиях особого периода) Уголовного кодекса Украины.

В Генштабе заявили, что взрывы могли произойти в результате возгорания двигателя к ракетам зенитно-ракетного комплекса «Куб», что привело к подрыву других накопленных для уничтожения взрывоопасных предметов.