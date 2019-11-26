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На продажу выставили один из самых дорогих спорткаров Nissan. Фото: BH Auction

На аукционе продадут один из самых дорогих спорткаров Nissan в истории (ФОТО)

26 ноя 2019, 21:47
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Спортивный автомобиль Nissan Fairlady Z432R 1970 года выпуска продадут на аукционе.

Двухдверный спорткар считается одним из самых дорогих в истории японской компании-автопроизводителя. Автомобиль предварительно оценили в 73−83 млн иен (680 — 770 тыс. долл.). Если это транспортное средство продадут за эту сумму, машина станет одним из самых дорогих «Ниссанов» в истории марки. Об этом сообщается на сайте BH Auction.

Модель Fairlady Z432R — версия спорткупе 240Z, которое участвовало в ралли. В 70-е годы прошлого века это авто стало бестселлером на американском рынке, поскольку стоило относительно недорого. Эта машина в Соединенных Штатах в те годы была популярнее спорткаров BMW и Jaguar.

Модификация с приставкой R на конце участвовала в ралли, но в пределах требований омологации компания «Ниссан» была вынуждена выпустить ограниченную партию дорожных версий. СМИ пишут, что всего было выпущено менее полусотни таких автомобилей.

Под капотом спорткара стоит 160-сильная двухлитровая «шестерка» от первого Skyline GT-R. Коробка передач пятиступенчатая. Пробег авто, которое выставлено на продажу, составляет всего лишь около 100 тыс. км. Специалисты предполагают, что машину смогут продать по заявленной на сайте цене.

На продажу выставили один из самых дорогих спорткаров Nissan. Фото: BH Auction

На продажу выставили один из самых дорогих спорткаров Nissan. Фото: BH Auction

На продажу выставили один из самых дорогих спорткаров Nissan. Фото: BH Auction

На продажу выставили один из самых дорогих спорткаров Nissan. Фото: BH Auction

Напомним, в октябре компания Nissan презентовала концептуальный кей-кар IMk с электрическим двигателем. Новинку японцы оснастили голографическими дисплеями и технологией дополненной реальности.


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