На продажу выставили один из самых дорогих спорткаров Nissan. Фото: BH Auction

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Спортивный автомобиль Nissan Fairlady Z432R 1970 года выпуска продадут на аукционе.

Двухдверный спорткар считается одним из самых дорогих в истории японской компании-автопроизводителя. Автомобиль предварительно оценили в 73−83 млн иен (680 — 770 тыс. долл.). Если это транспортное средство продадут за эту сумму, машина станет одним из самых дорогих «Ниссанов» в истории марки. Об этом сообщается на сайте BH Auction.

Модель Fairlady Z432R — версия спорткупе 240Z, которое участвовало в ралли. В 70-е годы прошлого века это авто стало бестселлером на американском рынке, поскольку стоило относительно недорого. Эта машина в Соединенных Штатах в те годы была популярнее спорткаров BMW и Jaguar.

Модификация с приставкой R на конце участвовала в ралли, но в пределах требований омологации компания «Ниссан» была вынуждена выпустить ограниченную партию дорожных версий. СМИ пишут, что всего было выпущено менее полусотни таких автомобилей.

Под капотом спорткара стоит 160-сильная двухлитровая «шестерка» от первого Skyline GT-R. Коробка передач пятиступенчатая. Пробег авто, которое выставлено на продажу, составляет всего лишь около 100 тыс. км. Специалисты предполагают, что машину смогут продать по заявленной на сайте цене.

Напомним, в октябре компания Nissan презентовала концептуальный кей-кар IMk с электрическим двигателем. Новинку японцы оснастили голографическими дисплеями и технологией дополненной реальности.