Полиция Киева разыскивает злоумышленника, который пытал похищенных людей. Фото: glavcom.ua

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В Киеве объявили в розыск мужчину, которого подозревают в похищении людей и их пытках.

Полиция столицы разыскивает жителя Киева Виталия Станиславовича Кабанца 1979 года рождения. Ему инкриминируют ч. 2 ст. 127 (пытки) и ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины. Об этом 26 ноября сообщается в Telegram-канале «Киев оперативный».

Всех, кто располагает информацией о мужчине, призвали обратиться на горячую линию по номеру 102. Отмечается, что Национальная полиция гарантировала анонимность тем лицам, которые сообщат о местонахождении мужчину.

Напомним, Министерство внутренних дел Украины разыскивает бывшего народного депутата Верховной Рады от Партии регионов Дмитрия Святаша. Экс-нардепа обвиняют по ч. 1 ст. 366−1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса Украины, а меру пресечения к нему не применялся.