Поліція Києва розшукує зловмисника, який катував викрадених людей. Фото: glavcom.ua

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У Києві оголосили в розшук чоловіка, якого підозрюють у викраденні людей і їх катуванні.

Поліція столиці розшукує мешканця Києва Віталія Станіславовича Кабанця 1979 року народження. Йому інкримінують ч. 2 ст. 127 (катування) та ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України. Про це 26 листопада повідомляється у Telegram-каналі «Київ оперативний».

Всіх, хто володіє інформацією про чоловіка, закликали звернутися на гарячу лінію за номером 102. Зазначається, що Національна поліція гарантувала анонімність тим особам, які повідомлять про місцезнаходження чоловіка.

Нагадаємо, Міністерство внутрішніх справ розшукує колишнього народного депутата Верховної Ради від Партії регіонів Дмитра Святаша. Екс-нардепа звинувачують за ч. 1 ст. 366−1 (декларування недостовірної інформації) Кримінального кодексу України, а запобіжний захід до нього не застосовувався.