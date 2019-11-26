На продаж виставили один з найдорожчих спорткарів Nissan. Фото: BH Auction

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Спортивний автомобіль Nissan Fairlady Z432R 1970 року випуску продадуть на аукціоні.

Двохдверний спорткар вважається одним із найдорожчих в історії японської компанії-автовиробника. Автомобіль попередньо оцінили в 73−83 млн ієн (680 — 770 тис. дол.). Якщо цей транспортний засіб продадуть за цю суму, машина стане одним з найдорожчих «Ніссанів» в історії марки. Про це повідомляється на сайті BH Auction.

Модель Fairlady Z432R — версія спорткупе 240Z, яке брало участь у ралі. У 70-ті роки минулого століття це авто стало бестселером на американському ринку, оскільки коштувало відносно недорого. Ця машина в Сполучених Штатах у ті роки була популярніша за спорткари BMW та Jaguar.

Модифікація з приставкою R на кінці брала участь у ралі, але в межах вимог омологації компанія «Ніссан» була змушена випустити обмежену партію дорожніх версій. ЗМІ пишуть, що загалом було випущено менше ніж півсотні таких автомобілів.

Під капотом спорткара стоїть 160-сильна дволітрова «шістка» від першого Skyline GT-R. Коробка передач п’ятиступінчата. Пробіг авто, яке виставлене на продаж, становить всього лише майже 100 тис. км. Фахівці припускають, що машину зможуть продати за заявленою на сайті ціною.

Нагадаємо, у жовтні компанія Nissan презентувала концептуальний кей-кар IMk з електричним двигуном. Новинку японці оснастили голографічними дисплеями і технологією доповненої реальності.