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На продаж виставили один з найдорожчих спорткарів Nissan. Фото: BH Auction

На аукціоні продадуть один із найдорожчих спорткарів Nissan в історії (ФОТО)

26 лис 2019, 21:47
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Спортивний автомобіль Nissan Fairlady Z432R 1970 року випуску продадуть на аукціоні.

Двохдверний спорткар вважається одним із найдорожчих в історії японської компанії-автовиробника. Автомобіль попередньо оцінили в 73−83 млн ієн (680 — 770 тис. дол.). Якщо цей транспортний засіб продадуть за цю суму, машина стане одним з найдорожчих «Ніссанів» в історії марки. Про це повідомляється на сайті BH Auction.

Модель Fairlady Z432R — версія спорткупе 240Z, яке брало участь у ралі. У 70-ті роки минулого століття це авто стало бестселером на американському ринку, оскільки коштувало відносно недорого. Ця машина в Сполучених Штатах у ті роки була популярніша за спорткари BMW та Jaguar.

Модифікація з приставкою R на кінці брала участь у ралі, але в межах вимог омологації компанія «Ніссан» була змушена випустити обмежену партію дорожніх версій. ЗМІ пишуть, що загалом було випущено менше ніж півсотні таких автомобілів.

Під капотом спорткара стоїть 160-сильна дволітрова «шістка» від першого Skyline GT-R. Коробка передач п’ятиступінчата. Пробіг авто, яке виставлене на продаж, становить всього лише майже 100 тис. км. Фахівці припускають, що машину зможуть продати за заявленою на сайті ціною.

На продаж виставили один з найдорожчих спорткарів Nissan. Фото: BH Auction

На продаж виставили один з найдорожчих спорткарів Nissan. Фото: BH Auction

На продаж виставили один з найдорожчих спорткарів Nissan. Фото: BH Auction

На продаж виставили один з найдорожчих спорткарів Nissan. Фото: BH Auction

Нагадаємо, у жовтні компанія Nissan презентувала концептуальний кей-кар IMk з електричним двигуном. Новинку японці оснастили голографічними дисплеями і технологією доповненої реальності.


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