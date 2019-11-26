Вибухи в Балаклії. Фото: Вікіпедія

https://racurs.ua/ua/n129997-vybuhy-na-viyskovyh-skladah-u-balakliyi-u-dbr-nazvaly-prychynu.html

Ракурс

Вибухи у Балаклії, які пролунали 15 листопада на території військової частини та призвели до загибелі трьох та поранення чотирьох осіб, найімовірніше сталися через недотримання техніки безпеки.

На даний час правоохоронці розглядають низку версій. Також фахівці мають провести різноманітні експертизи. Слідчі допитали понад 100 осіб. Про це 26 листопада на брифінгу заявив начальник слідчого управління теруправління Державного бюро розслідувань Олексій Новіков, повідомляє «РБК-Україна».

Ми схиляємося до того, що це саме ті особи, які безпосередньо виконували роботи з боєприпасами, не дотримувалися техніки безпеки, — зазначив він.

Нагадаємо, вибухи в Балаклії сталися 15 листопада під час саперних робіт з розмінування та знищення небезпечних предметів. Всього їх було нараховано близько 20. Тоді загинули троє військовослужбовців, ще четверо були поранені.

Після НП Державне бюро розслідувань розпочало розслідування справи за ч. 3 ст. 425 (недбале ставлення військової службової особи до служби, що спричинило істотну шкоду, вчинене в умовах особливого періоду) Кримінального кодексу України.

У Генштабі заявили, що вибухи могли статися внаслідок загоряння двигуна до ракет зенітно-ракетного комплексу «Куб», що призвело до підриву інших накопичених для знищення вибухонебезпечних предметів.