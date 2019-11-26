Курс долара прогнувся нижче 24 грн: що відбувається на ринку, фото — Мінфін

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На міжбанківському ринку України 26 листопада курс американського долара знизився на 7 копійок і опустився до позначки 23,98 грн за дол. — вперше з початку січня 2016 року. Регулятор на сьогодні встановив курс 24,05 грн за дол. Таким він був чотири роки тому — 15 січня 2016 року (23,95 грн).

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 23,90, продажу — 24,08 грн. Це також на 7−8 копійок менше, ніж у понеділок. Євро банки купують в середньому за 26,21 грн, продають за 26,56 грн за євро.

Учора на міжбанку відбулися спроби «пробити» психологічний поріг у 24 грн за долар. Їх припинила активна скупка надлишку валюти Нацбанком. Від початку 2019 року курс долара до гривні знизився на більш ніж 4 гривні (14,2%).

Попередню «психологічну межу» співвідношення української валюти до американської пробило 31 липня. Тоді курс опустився нижче 25 грн (24,98 грн). Таке значення зафіксували тоді вперше з серпня 2016 року.

Таке зміцнення гривні у НБУ пояснюють кількома факторами: припливом інвестицій іноземців у державні боргові цінні папери, хорошим врожаєм зернових, який є основою експорту, низькими цінами на паливо в Європі, що дозволяє зменшувати витрати на його закупівлю.

Суттєве зміцнення гривні призводить до різних за впливом тенденцій. Водночас держборг у 2019 році зменшився на 100 млрд грн. Але через падіння курсу бюджет недоотримав 46,2 млрд грн від експорту.

Фахівець відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital Сергій Фурса вважає, що причиною зміцнення гривні є віра в неї українців.

Всі зрозуміли, що не буде сезонності в цьому році, і, як результат, психологічний фактор перестав працювати — наразі він навіть підтримує гривню, — розповів Фурса у своєму блозі.

Крім того, у листопаді вплинули на співвідношення валют іноземці, які продовжують купувати ОВДП.

Вчора вони готувалися до аукціону, продавали долари, щоб купувати ОВДП за гривню, і, як результат, цей фактор додатково натиснув на курс долара, підтримавши гривню, — пояснив Фурса.

Нагадаємо, в держбюджеті-2019 планувався курс на кінець 2019 року на рівні 29,4 грн за дол., а у бюджет 2020 року заклали курс 27 грн.