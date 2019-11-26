Курс доллара прогнулся ниже 24 грн: что происходит на рынке, фото — Минфин

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Ракурс

На межбанковском рынке Украины 26 ноября курс американского доллара снизился на 7 копеек и опустился к отметке 23,98 грн за долл. — впервые с начала января 2016 года. Регулятор на сегодня установил курс 24,05 грн за долл. Таким он был четыре года назад — 15 января 2016 года (23,95 грн).

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 23,90, продажи — 24,08 грн. Это также на 7−8 копеек меньше, чем в понедельник. Евро банки покупают в среднем по 26,21 грн, продают по 26,56 грн за евро.

Вчера на межбанке состоялись попытки «пробить» психологический порог в 24 грн за долл. Их прекратила активная скупка избытка валюты Нацбанком. С начала 2019 года курс доллара к гривне снизился на более чем 4 гривны (14,2%).

Предварительный «психологический рубеж» соотношение украинской валюты к американской пробило 31 июля. Тогда курс опустился ниже 25 грн (24,98 грн). Такое значение зафиксировали впервые с августа 2016 года.

Такое укрепление гривны в НБУ объясняют несколькими факторами: притоком инвестиций иностранцев в государственные долговые ценные бумаги, хорошим урожаем зерновых, который является основой экспорта, низкими ценами на топливо в Европе, что позволяет уменьшать затраты на его закупку.

Существенное укрепление гривни приводит к различным по влиянию тенденциям. Госдолг в 2019 году уменьшился на 100 млрд грн. Но из-за падения курса бюджет недополучил 46,2 млрд грн от экспорта.

Специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергей Фурса считает, что причиной укрепления гривни является вера в нее украинцев.

Все поняли, что не будет сезонности в этом году, и, как результат, психологический фактор перестал работать. Пока он даже поддерживает гривну, — рассказал Фурса в своем блоге.

Кроме того, в ноябре повлияли на соотношение валют иностранцы, которые продолжают покупать ОВГЗ.

Вчера они готовились к аукциону, продавали доллары, чтобы покупать ОВГЗ за гривну, и, как результат, этот фактор дополнительно нажал на курс доллара, поддержав гривну, — пояснил Фурса.

Напомним, в госбюджете-2019 планировался курс на конец 2019 года на уровне 29,4 грн за долл., а в бюджет 2020 заложили курс 27 грн.