Олегу Сенцову вручили премію Сахарова. Фото: Patrick Seeger

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Сьогодні, 26 листопада, український режисер та колишній бранець Кремля Олег Сенцов отримав премію імені академіка Сахарова в залі засідань Європейського парламенту. Як відомо, цією премією колишнього політв’язня нагородили ще у 2018 році, але тоді Росія утримувала його в ув’язненні і нагороду отримали його сестра Наталя Каплан та адвокат Дмитро Дінзе.

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