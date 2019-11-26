Нацбанк показав нові 50 і 200 гривень, а також обігові монети, фото — НБУ

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Національний банк України завершив перехід на оновлений банкнотно-монетний ряд гривні і на брифінгу у Києві продемонстрував нові українські гроші.

У наступному місяці (20 грудня) буде введено в обіг монети номіналом 5 гривень та оновлені банкноти номіналом 50 гривень, а з 25 лютого 2020 року в обігу з’являться оновлені банкноти номіналом 200 гривень.

У середині 2020 року українці зможуть розплачуватися монетами номіналом 10 гривень. Точну дату введення в обіг цієї монети повідомлять згодом. Одночасно із обігу виводитимуть банкноти номіналом 5 і 10 грн.

Водночас запроваджуються оновлені банкноти номіналом 50 та 200 гривень з удосконаленою системою захисту, які за дизайном наслідують банкноти нового покоління гривні — номіналами 20, 100, 500 та 1000 гривень.

Нові банкноти містять основні зображення банкнот 50 та 200 гривень попередніх зразків, мають аналогічні розміри та подібну кольорову гаму. Водночас обидві оновлені банкноти мають посилений захист: покращено рельєфність елементів друку, удосконалено ультрафіолетовий та інфрачервоний захист.

На оновленій банкноті номіналом 200 гривень, як і на банкнотах нового покоління номіналами 100, 500 і 1000-гривень, використано оптично-змінний елемент SPARK (стилізоване зображення водяної лілії), який змінює колір під час зміни кута нахилу. Інший елемент — захисна стрічка, яка містить зображення номіналу та графічного знаку гривні. Якщо змінювати кут нахилу банкноти, то змінюється напрям руху її фонового зображення.

В НБУ попередили, що громадянам не потрібно обмінювати банкноти номіналами 5, 10, 50 та 200 грн попереднього зразка на оновлені банкноти та обігові монети. Вони поступово будуть замінюватися в обігу монетами та оновленими банкнотами.

У жовтні НБУ вивів з обігу монети номіналом 1, 2 та 5 копійок та припинив поповнення готівки в обігу монетами номіналом 25 копійок, а з 25 жовтня ввів у обіг банкноту номіналом 1 тис. грн. Отож, номінальний ряд гривні скоротиться із 17 до 13 номіналів, доки в обігу перебуватимуть монети 25 копійок.

У ньому залишиться шість номіналів монет (10 та 50 копійок, 1, 2, 5 та 10 гривень) та шість банкнот (20, 50, 100, 200, 500 та 1 тис. грн).