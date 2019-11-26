Дональд Трамп. Фото: itc.ua

https://racurs.ua/ua/n129940-tramp-domigsya-zaborony-sudu-na-perevirku-svoyih-deklaraciy-v-yakyh-mogly-buty-dani-pro-vplyv.html

Ракурс

Президент США Дональд Трамп не подаватиме своїх декларацій про доходи до комітету з нагляду Палати представників. Не робити цього йому дозволив Верховний суд США, який ухвалив рішення про припинення розслідування щодо податкової звітності Трампа.

У комітеті з нагляду Палати представників вважають, що на Трампа могли впливати громадяни інших держав, тому в квітні до податкової фірми Mazars був направлений запит про надання податкових декларацій президента США. Ця фірма займалася податковими деклараціями Трампа протягом останніх 10 років, повідомляє The Hill.

Адвокати Трампа відреагували на цей запит і звернулися до Верховного суду США з проханням заблокувати можливість надання податкових декларацій президента Палаті представників. До цього суд нижчої інстанції виніс рішення про правомірність надання цих фінансових документів. Верховний суд взяв до уваги прохання адвокатів і дав Трампу час до 5 грудня цього року для подачі в суд офіційного клопотання.

Існує велика ймовірність того, що суд винесе рішення про повний перегляд апеляції адвокатів Трампа.

У комітеті з нагляду Палати представників заявили, що вивчення податкових декларацій Трампа допомогло би встановити, чи могли іноземці впливати на президента та чи були в нього конфлікти інтересів.

Як раніше писав «Ракурс», Федеральний суд Нью-Йорка оштрафував Трампа на 2 млн дол за використання свого благодійного фонду для просування особистої політичної кампанії.