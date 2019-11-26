Дональд Трамп. Фото: itc.ua

https://racurs.ua/n129940-tramp-dobilsya-zapreta-suda-na-proverku-svoih-deklaracii-v-kotoryh-mogli-byt-dannye-o-vliyanii.html

Ракурс

Президент США Дональд Трамп не будет подавать свои декларации о доходах в комитет по надзору Палаты представителей. Не делать этого ему разрешил Верховный суд США, который принял решение о прекращении расследования по поводу налоговой отчетности Трампа.

В комитете по надзору Палаты представителей полагают, что на Трампа могли оказывать влияние граждане других государств, поэтому в апреле налоговой фирме Mazars был направлен запрос о предоставлении налоговых деклараций президента США для проверки. Эта фирма занималась налоговыми декларациями Трампа на протяжении последних 10 лет, сообщает The Hill.

Адвокаты Трампа отреагировали на этот запрос и обратились в Верховный суд США с просьбой заблокировать возможность предоставлении налоговых деклараций президента Палате представителей. До этого суд первой инстанции вынес решение о правомерности предоставлении этих финансовых документов. Верховный суд принял во внимание просьбу адвокатов и дал Трампу время до 5 декабря этого года для подачи в суд официального ходатайства.

Существует большая вероятность того, что суд вынесет решение о полном пересмотре апелляции адвокатов Трампа.

В комитете по надзору Палаты представителей заявили, что изучение налоговых деклараций Трампа помогло бы узнать, могли ли иностранцы оказывать влияние на президента и были ли у него конфликты интересов.

Как ранее писал «Ракурс», Федеральный суд Нью-Йорка оштрафовал Трампа на 2 млн долл за использование своего благотворительного фонда для продвижения личной политической кампании.