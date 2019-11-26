Олексій Цимбалюк, фото: соціальні мережі

https://racurs.ua/ua/n129944-kiler-babchenka-pryiednavsya-do-goloduvannya-advokata-rodyn-nebesnoyi-sotni.html

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Олексій Цимбалюк, ветеран АТО, відомий як «кілер» журналіста Аркадія Бабченка, приєднався до голодування, яке здійснюють адвокат родин Небесної сотні Євгенія Закревська та громадський діяч Микола Виговський.

Від сьогодня я з вами, — заявив Цимбалюк на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

Це голодування здійснюється у зв’язку з призупиненням розслідування «справ Майдану». 20 листопада були припинені слідчі повноваження підрозділу Генпрокуратури, який займався здійсненням відповідних розслідувань.

Того ж дня Закревська в ефірі одного з телеканалів оголосила про початок голодування, яке триватиме, доки Верховна Рада не ухвалить поправку до закону про Державне бюро розслідувань (ДБР), яка дозволить слідчим, котрі розслідували «справи Майдану», перейти до ДБР без конкурсу.

Цього тижня Верховна Рада працює в комітетах, наступне засідання заплановане на 3 грудня, однак у «Слузі народу» раніше заявляли, що розгляд цієї поправки запланований на 5 грудня.