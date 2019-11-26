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Ракурс
Алексей Цимбалюк, фото: социальные сети

«Киллер» Бабченко присоединился к голодовке адвоката семей Небесной сотни

26 ноя 2019, 11:04
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Алексей Цимбалюк, ветеран АТО, известный как «киллер» журналиста Аркадия Бабченко, присоединился к голодовке, которую осуществляют адвокат семей Небесной сотни Евгения Закревская и общественный деятель Николай Выговский.

С сегодняшнего дня я с вами, — заявил Цимбалюк на своей странице в социальной сети Фейсбук.

Эта голодовка осуществляется в связи с приостановлением расследования «дел Майдана». 20 ноября были прекращены следственные полномочия подразделения Генпрокуратуры, которое занималось осуществлением соответствующих расследований.

В тот же день Закревская в эфире одного из телеканалов объявила о начале голодовки, которая продлится, пока Верховная Рада не примет поправку к закону о Государственном бюро расследований (ГБР), которая позволит следователям, расследовавшим «дела Майдана», перейти в ГБР без конкурса.

На этой неделе Верховная Рада работает в комитетах, следующее заседание запланировано на 3 декабря, однако в «Слуге народа» ранее заявляли, что рассмотрение этой поправки запланировано на 5 декабря.

Источник: Ракурс


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