Утренняя физкультура на "Арсенальной": в метро Киева сломались эскалаторы, фото: pixabay

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Ракурс

Станция «Арсенальная» в метрополитене Киева закрыта утром 26 ноября.

Она не работает из-за поломки эскалатора. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

Все рабочие эскалаторы поднимают пассажиров только «на выход». Специалисты уже проводят необходимые действия для возобновления функционирования.

О возобновлении работы на предприятии сообщат. Также в связи с поломкой в метрополитене извинились за неудобства и попросили пассажиров переориентироваться на другие маршруты.

В соцсети комментируют инцидент. Пассажиры недовольны этим случаем.

О, вчера только спускался на нем, это же свежеотремонтированный?, Достали !, — комментировали фолловеры.

Напомним, в октябре стало известно, что метро «Золотые ворота» в Киеве частично начнут закрывать до 2021 года. Ограничения введут из-за ремонта эскалаторов. Работы будут проводиться в том числе в утренние часы.