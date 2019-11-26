Ранкова фізкультура на "Арсенальній": в метро Києва зламались ескалатори, фото: pixabay

https://racurs.ua/ua/n129943-rankova-fizkultura-na-arsenalniy-v-metro-kyieva-zlamalys-eskalatory.html

Ракурс

Станція «Арсенальна» у метрополітені Києва закрита зранку 26 листопада.

Вона не працює через поломку ескалатора. Про повідомили у прес-службі підприємства.

Всі робочі ескалатори піднімають пасажирів тільки «на вихід». Фахівці вже проводять необхідні роботи для відновлення функціонування.

Про відновлення роботи у підприємстві повідомлять. Також у зв’язку з поломкою в метрополітені вибачились за незручності і попросили пасажирів переорієнтуватись на інші маршрути.

В соцмережі коментують інцидент. Пасажири незадоволені цим випадком.

О, вчора тільки спускався на ньому, це ж свіжовідремонтований?, Достали!, — коментували фолловери.

Нагадаємо, у жовтні стало відомо, що метро «Золоті ворота» в Києві частково закриватимуть щоранку до 2021 року. Обмеження запровадять через ремонт ескалаторів. Роботи проводитимуться в тому числі в ранковий час.