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Ракурс
Ранкова фізкультура на "Арсенальній": в метро Києва зламались ескалатори, фото: pixabay

Ранкова фізкультура на «Арсенальній»: в метро Києва зламались ескалатори (ВІДЕО)

26 лис 2019, 10:58
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Станція «Арсенальна» у метрополітені Києва закрита зранку 26 листопада.

Вона не працює через поломку ескалатора. Про повідомили у прес-службі підприємства.

Всі робочі ескалатори піднімають пасажирів тільки «на вихід». Фахівці вже проводять необхідні роботи для відновлення функціонування.

Про відновлення роботи у підприємстві повідомлять. Також у зв’язку з поломкою в метрополітені вибачились за незручності і попросили пасажирів переорієнтуватись на інші маршрути.

В соцмережі коментують інцидент. Пасажири незадоволені цим випадком.

О, вчора тільки спускався на ньому, це ж свіжовідремонтований?, Достали!, — коментували фолловери.

Нагадаємо, у жовтні стало відомо, що метро «Золоті ворота» в Києві частково закриватимуть щоранку до 2021 року. Обмеження запровадять через ремонт ескалаторів. Роботи проводитимуться в тому числі в ранковий час.

Джерело: Ракурс


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