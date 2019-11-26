Санкции Канады против Портнова: версию Генпрокуратуры засекретили, фото — "Радио Свобода"

https://racurs.ua/n129942-sankcii-kanady-protiv-portnova-versiu-genprokuratury-zasekretili.html

Ракурс

В Генеральной прокуратуре отказались объяснить, будут ли просить правительство Канады продлить санкции в отношении Андрея Портнова, бывшего заместителя Администрации президента Виктора Януковича.

В ГПУ заявили, что такие данные являются тайной следствия и могут быть разглашены только с письменного разрешения следователя или прокурора.

«Радио Свобода» пыталось получить информацию об основаниях для сохранения санкций правительства Канады относительно Портнова. Их Оттава продолжила в 2019 году еще на пять лет, но на днях появилась информация о том, что Канада рассматривает вопрос исключения Портнова из списка.

Журналистам не удалось узнать, осуществляет ли Генпрокуратура досудебные расследования, в которых исследуется деятельность Портнова. Они также спрашивали, поддерживает ли новое руководство ГПУ позицию бывшего заместителя генпрокурора Сергея Кизя. Он летом направил в Канаду письмо, в котором заявил, что оснований для пребывания Портнова в санкционном списке Канады нет.

В Генпрокуратуре отказались также объяснить, не превысил ли при этом Кизь служебные обязанности. В ГПУ уточнили, что с 20 ноября органы прокуратуры «потеряли полномочия по осуществлению предварительного расследования».

Вчера «Радио Свобода» сообщило со ссылкой на источники в Оттаве, что канадские санкции в отношении Портнова могут отменить в ближайшие дни, если ГПУ через официальные каналы не сообщит о наличии оснований для их продолжения.

Портнов был не только заместителем главы АП президента-беглеца Януковича, но и руководителем Главного управления по вопросам судебной реформы и судоустройства. Его называли куратором судебной ветви власти со стороны Януковича.

Портнов бежал из Украины сразу после Революции достоинства и расстрелов на Майдане в конце 2014 года. В мае 2019 года он вернулся и начал играть заметную роль в уголовных расследованиях, которые инициировали власти президента Зеленского против представителей администрации Порошенко.

В марте 2014 года Канада применила к нему санкции. Это произошло, когда Генеральная прокуратура направила письмо тогдашнему премьер-министру Канады Стивену Харперу, в котором указывалось, что Киев начал уголовные производства против Портнова.

В ноябре этого года Портнов пожаловался на давление журналистов, изучали его связи с новой властью.