Санкції Канади проти Портнова: версію Генпрокуратури засекретили, фото — "Радіо Свобода"

https://racurs.ua/ua/n129942-sankciyi-kanady-proty-portnova-versiu-genprokuratury-zasekretyly.html

Ракурс

В Генеральній прокуратурі відмовилися пояснити, чи проситимуть уряд Канади продовжити санкції щодо Андрія Портнова, колишнього заступника Адміністрації президента Віктора Януковича.

В ГПУ заявили, що такі дані є таємницею слідства і можуть бути розголошені тільки з письмового дозволу слідчого або прокурора.

«Радіо Свобода» намагалася отримати інформацію про підстави для збереження санкцій уряду Канади щодо Портнова. Їх Оттава продовжила у 2019 році ще на п’ять років, але цими днями з’явилася інформація про те, що Канада розглядає питання виключення Портнова зі списку.

Журналістам не вдалося дізнатися, чи здійснює Генпрокуратура досудові розслідування, в яких досліджується діяльність Портнова. Вони також запитували, чи нове керівництво ГПУ підтримує позицію колишнього заступника генпрокурора Сергія Кізя. Він влітку надіслав у Канаду лист, у якому заявив, що підстав для перебування Портнова у санкційному списку Канади немає.

У Генпрокуратурі відмовилися також пояснити, чи не перевищив при цьому Кізь службові обов’язки. В ГПУ уточнили, що з 20 листопада органи прокуратури «втратили повноваження щодо здійснення досудового розслідування».

Учора «Радіо Свобода» повідомило з посиланням на джерела в Оттаві, що канадські санкції щодо Портнова можуть скасувати у найближчі дні, якщо ГПУ через офіційні канали не повідомить про наявність підстав для їхнього продовження.

Портнов був не тільки заступником голови АП президента-втікача Януковича, але й керівником Головного управління з питань судової реформи та судоустрою. Його називали куратором судової гілки влади з боку Януковича.

Портнов втік з України відразу після Революції гідності та розстрілів на Майдані наприкінці 2014 року. У травні 2019 року він повернувся і почав грати помітну роль у кримінальних розслідуваннях, які ініціювали влада президента Зеленського проти представників адміністрації Порошенка.

У березні 2014 року Канада застосувала до нього санкції. Це сталося, коли Генеральна прокуратура спрямувала листа тодішньому прем'єр-міністру Канади Стівену Гарперу, у якому вказувалося, що Київ розпочав кримінальні провадження проти Портнова.

У листопаді цього року Портнов поскаржився на тиск журналістів, які вивчали його зв’язки із новою владою.