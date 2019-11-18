Портнов поскаржився на журналістів в Офіс президента України, фото: Деловая столица

https://racurs.ua/ua/n129603-portnov-poskarjyvsya-na-jurnalistiv-v-ofis-prezydenta-ukrayiny.html

Ракурс

Андрій Портнов, голова Адміністрації президента часів Віктора Януковича, поскаржився на співробітників «Радіо Свобода».

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Він просив Офіс президента України Володимира Зеленського взяти до уваги його аргументи у справі щодо тиску на журналістів програми «Схеми». Про це повідомляється на сайті глави держави.

Колишній чиновник стурбований загрозою свободі слова і перешкоджанням його адвокатській і журналістської діяльності. Ситуація, що склалася у Портнова викликає недовіру, оскільки він є штатним телеведучим каналу «112 Україна». За його словами, виявлення протиправних дій щодо стеження за людьми є його «редакційним завданням».

Представники президента заявили, що об'єктивно розглянуть обставини, викладені обома сторонами конфлікту. В ОП мають намір найближчим часом розібратися в цьому питанні.

Раніше журналісти програми «Схеми» стверджували, що на них чинився тиск з боку Андрія Портнова. Співробітники ЗМІ розповіли, що адвокат опублікував повні паспортні дані та домашню адресу водія знімальної групи. Цю інформацію, за їхніми словами, він поширював в Telegram-каналі.

Нагадаємо, в серпні Портнов відсудив у держави майже 7 млн грн. У позові його представники заявляли, що в листі про санкції уряду Канади щодо Портнова, введених в 2014 році, були вказані неправдиві відомості.