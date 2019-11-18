Портнов пожаловался на журналистов в Офис президента Украины, фото: Деловая столица

https://racurs.ua/n129603-portnov-pojalovalsya-na-jurnalistov-v-ofis-prezidenta-ukrainy.html

Ракурс

Андрей Портнов, глава Администрации президента времен Виктора Януковича, пожаловался на сотрудников «Радио Свобода».

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Он просил Офис президента Украины Владимира Зеленского принять во внимание его аргументы по делу относительно давления на журналистов программы «Схемы». Об этом сообщается на сайте главы государства.

Бывший чиновник обеспокоен угрозой свободе слова и препятствованием его адвокатской и журналистской деятельности. Сложившаяся ситуация у Портнова вызывает озабоченность, поскольку он является штатным телеведущим канала «112 Украина». По его словам, выявление противоправных действий по слежке за людьми является его «редакционным заданием».

Представители президента заявили, что объективно рассмотрят обстоятельства, изложенные обеими сторонами конфликта. В ОП намерены в ближайшее время разобраться в этом вопросе.

Ранее журналисты программы «Схемы» утверждали, что на них оказано давление со стороны Андрея Портнова. Сотрудники СМИ рассказали, что адвокат опубликовал полные паспортные данные и домашний адрес водителя съемочной группы. Эту информацию, по их словам, он распространял в Telegram-канале.

Напомним, в августе Портнов отсудил у государства почти 7 млн грн. В иске его представители заявляли, что в письме о санкциях правительства Канады относительно Портнова, введенных в 2014 году, указывались ложные сведения.