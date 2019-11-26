Нацбанк показал новые 50 и 200 гривен, а также оборотные монеты, фото — НБУ

https://racurs.ua/n129945-nacbank-pokazal-novye-50-i-200-griven-a-takje-oborotnye-monety-foto.html

Ракурс

Национальный банк Украины завершил переход на обновленный банкнотно-монетный ряд гривны и на брифинге в Киеве продемонстрировал новые украинские деньги.

В следующем месяце (20 декабря) будут введены в обращение монеты номиналом 5 гривен и обновленные банкноты номиналом 50 гривен, а с 25 февраля 2020 года в обращении появятся обновленные банкноты номиналом 200 гривен.

В середине 2020 года украинцы смогут расплачиваться монетами номиналом 10 гривен. Точную дату введения в оборот этой монеты сообщат позже. Одновременно из обращения будут выводить банкноты номиналом 5 и 10 грн.

В то же время вводятся обновленные банкноты номиналом 50 и 200 гривен с усовершенствованной системой защиты, по дизайну они наследуют банкноты нового поколения гривны — номиналами 20, 100, 500 и 1000 гривен.

Новые банкноты содержат основные изображения банкнот 50 и 200 гривен предыдущих образцов, имеют аналогичные размеры и подобную цветовую гамму. В то же время обе обновленные банкноты имеют усиленную защиту: улучшено рельефность элементов печати, усовершенствовано ультрафиолетовую и инфракрасную защиту.

На обновленной банкноте номиналом 200 гривен, как и на банкнотах нового поколения номиналами 100, 500 и 1000 гривен, использовано оптически переменный элемент SPARK (стилизованное изображение водяной лилии), который меняет цвет при изменении угла наклона. Другой элемент — защитная лента, которая содержит изображение номинала и графического знака гривны. Если менять угол наклона банкноты, то меняется направление движения ее фонового изображения.

В НБУ предупредили, что гражданам не нужно обменивать банкноты номиналами 5, 10, 50 и 200 грн предыдущего образца на обновленные банкноты и монеты. Они постепенно будут заменяться в обращении новыми.

В октябре НБУ вывел из обращения монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек и прекратил пополнения наличных денег в обращении монетами номиналом 25 копеек, а с 25 октября ввел в обращение банкноту номиналом 1 тыс. грн. В итоге номинальный ряд гривны сократится с 17 до 13 номиналов (пока в обращении будут находиться монеты 25 копеек).

В этом ряде останется шесть номиналов монет (10 и 50 копеек, 1, 2, 5 и 10 гривен) и шесть банкнот (20, 50, 100, 200, 500 и 1 тыс. грн).