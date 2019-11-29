Развращение ребенка. Фото: misanec.ru

https://racurs.ua/n130131-razvraschal-10-letnuu-devochku-kievlyaninu-soobschali-o-podozrenii-foto-video.html

Ракурс

Развращение ребенка, которому было всего 10 лет, грозит жителю Киева десятилетним заключением. Ему уже объявлено о подозрении.

Установлено, что 41-летний житель столицы знакомился со своими малолетними жертвами через интернет. Входя в доверие к детям, злоумышленник начинал разговоры на сексуальные темы и демонстрировал фотоснимки порнографического характера. С 10-летней девочкой мужчина тоже познакомился в интернете, сообщает пресс-служба Нацполиции Киева.

Злоумышленник рассказывал малолетней о половых органах и сексе, а взамен просил девочку прислать ему личные порнографические снимки. Мужчине удалось склонить девочку встретиться с ним в заброшенном здании. Злоумышленник хотел воспользоваться беззащитностью ребенка для удовлетворения своих сексуальных потребностей, но девочке удалось вырваться и убежать.

В жилище подозреваемого был проведен санкционированный обыск, во время которого правоохранители обнаружили доказательства преступления. Среди изъятых вещей оказался мобильный телефон, в котором содержалась целая фотогалерея порнографических снимков, которые присылали мужчине его потенциальные малолетние жертвы.

Фигуранту объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 153 УК Украины (сексуальное насилие) и ч. 2 ст. 156 УК Украины (развращение несовершеннолетних). Судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Подозреваемому грозит до десяти лет лишения свободы.

Как ранее писал «Ракурс», в Полтаве педофил пытался изнасиловать 11-летнюю девочку на пешеходной дорожке возле жилого дома. Девочке удалось вырваться из рук насильника.