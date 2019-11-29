Розбещення дитини. Фото: misanec.ru

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Ракурс

Розбещення дитини, якій було всього 10 років, загрожує жителю Києва десятирічним ув’язненням. Йому вже оголошено про підозру.

Встановлено, що 41-річний житель столиці знайомився зі своїми малолітніми жертвами через інтернет. Входячи у довіру до дітей, зловмисник починав розмови на сексуальні теми і демонстрував фотознімки порнографічного характеру. З 10-річною дівчинкою чоловік теж познайомився в інтернеті, повідомляє прес-служба Нацполіції Києва.

Зловмисник розповідав малолітній про статеві органи і секс, а натомість просив дівчинку надіслати йому особисті порнографічні знімки. Чоловікові вдалося схилити дівчинку зустрітися з ним у покинутій будівлі. Зловмисник хотів скористатися беззахисністю дитини для задоволення своїх сексуальних потреб, але дівчинці вдалося вирватися і втекти.

В оселі підозрюваного був проведений санкціонований обшук, під час якого правоохоронці виявили докази злочину. Серед вилучених речей виявився мобільний телефон, в якому містилася ціла фотогалерея порнографічних знімків, які надсилали чоловікові його потенційні малолітні жертви.

Фігуранту оголошено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 153 КК України (сексуальне насильство) та ч. 2 ст. 156 КК України (розбещення неповнолітніх). Судом обрано запобіжний захід у виді утримання під вартою. Підозрюваному загрожує до десяти років позбавлення волі.

Як раніше писав «Ракурс», у Полтаві педофіл намагався зґвалтувати 11-річну дівчинку на пішохідній доріжці біля житлового будинку. Дівчинці вдалося вирватися з рук ґвалтівника.