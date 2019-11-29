Донецкие террористы приняли «закон» о границах, фото: «Факты»

https://racurs.ua/n130129-vsya-doneckaya-oblast-terroristy-dnr-pridumali-sebe-novye-granicy.html

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Боевики так называемой ДНР приняли сегодня «закон о государственной границе» своей псевдореспублики, согласно которому ее границы распространяются на всю территорию Донецкой области.

В так называемых Народном собрании ДНР заявили, что до момента завершения конфликта на Донбассе «границы» псевдореспублики будут проходить по линии соприкосновения. Об этом сообщают СМИ сепаратистов.

«Спикер парламента» сепаратистов Владимир Бидевка утверждает, это не противоречит Минским договоренностям.

Напомним, в феврале этого года в так называемом «правительстве ДНР» заявили, что оккупированный террористами регион испытывает быстрые темпы обезлюдения. Там подсчитали, что если ситуация не изменится, через 75 лет на временно оккупированных территориях никто не будет проживать.