В Крыму заявили о задержании «украинской шпионки». Фото: Комсомольская правда

https://racurs.ua/n130128-v-krymu-zayavili-o-zaderjanii-ukrainskoy-shpionki.html

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«Украинская шпионка» задержана в оккупированном Крыму российскими спецслужбами. Ей вменяют деятельность в интересах украинских властей.

Женщина с российским гражданством служила в Черноморском флоте. Она якобы собирала секретные военные данные на территории Севастополя, пишет РИА «Новости» со ссылкой на заявление ФСБ РФ.

Возбуждено уголовное дело, задержанной грозит до 20 лет лишения свободы по ст. 275 УК РФ «Государственная измена». Сейчас она находится в СИЗО. Другие детали ситуации пока отсутствуют.

Город Севастополь находится под оккупацией России с начала 2014 года. Украинским жителям, которые в нем живут, принудительно навязали российское гражданство. Тех, кто отказался его получать, преследуют спецслужбы, обвиняя в якобы шпионаже в пользу Украины.