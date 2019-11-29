У Криму заявили про затримання «української шпигунки». Фото: Комсомольская правда

https://racurs.ua/ua/n130128-u-krymu-zayavyly-pro-zatrymannya-ukrayinskoyi-shpygunky.html

Ракурс

«Українська шпигунка» затримана в окупованому Криму російськими спецслужбами. Їй закидають діяльність в інтересах української влади.

Жінка з російським громадянством служила в Чорноморському флоті. Вона нібито збирала секретні військові дані на території Севастополя, пише РІА «Новости» з посиланням на заяву ФСБ РФ.

Порушено кримінальну справу, затриманій загрожує до 20 років позбавлення волі за ст. 275 КК РФ «Державна зрада». Наразі вона перебуває у СІЗО. Інші деталі ситуації поки що відсутні.

Місто Севастополь перебуває під окупацією Росії з початку 2014 року. Українським жителям, котрі в ньому мешкають, примусово нав’язали російське громадянство. Тих, хто відмовився його отримувати, переслідують спецслужби, звинувачуючи у нібито шпигунстві на користь України.