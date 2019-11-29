Альперіну викликали “швидку” до суду, засідання відтермінували. Фото: Депо

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Ракурс

Вадиму Альперіну, бізнесмену з Одеси, якого президент Володимир Зеленський охрестив «хрещеним батьком контрабанди» в Україні, сьогодні обирають запобіжний захід. Вищий антикорупційний суд розглядає клопотання прокуратури про арешт підозрюваного із заставою в 280 млн грн.

На початку судового засідання сторона захисту заявила, що Альперіну стало зле, тож йому необхідно викликати «швидку», щоби принаймні зміряти тиск. Для цього адвокат попросив оголосити перерву.

Сторона обвинувачення просила суд продовжувати засідання до приїзду швидкої допомоги, а далі діяти залежно від висновків про стан здоров’я підозрюваного. Однак суддя стала на бік захисту.

Відкласти розгляд справи до 14.00 з урахуванням обіду й перерви. За цей час викликати підозрюваному медиків, щоби з’ясувати його стан здоров’я і можливість продовження судового засідання за його участі, — оголосила головуюча суддя.

Напередодні Альперіну оголосили про підозру в причетності до організації контрабандних схем на митниці, які завдали державі збитків у десятки мільйонів гривень, а також у пропонуванні хабара в 800 тис. дол. співробітнику Антикорупційного бюро.

Його затримали 27 листопада, коли він прийшов на допит в Антикорупційну прокуратуру.

Перед цим Зеленський обіцяв «цінний подарунок» тому, хто надасть інформацію про місцезнаходження Альперіна. Але адвокат підозрюваного заявив, що його ніхто не сповіщав про будь-яких слідчі дії і про розшук Альперіна він дізнався з преси.