Вадим Альперін, фото: «24 канал»

https://racurs.ua/ua/n130127-zapobijnyy-zahid-alperinu-obyraie-sud-translyaciya.html

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Вищий антикорупційний суд обирає запобіжний захід одеському бізнесмену Вадиму Альперіну, якого у президента України Володимира Зеленського нещодавно назвали одним із «хрещених батьків контрабанди в Україні».

Вчора Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомила Альперіну підозру. Його вважають причетним до організації схеми, пов’язаної з розмитненням імпортованих товарів на митниці за заниженими цінами, котра завдала державі збитків на десятки мільйонів гривень.

Також Альперіна звинувачують у пропозиції хабара на суму 800 тис. дол. співробітнику Національного антикорупційного бюро (НАБУ).

Альперіна детективи НАБУ затримали 27 листопада, коли він прийшов на допит до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Нагадаємо, Зеленський кілька днів тому обіцяв «цінний подарунок» за інформацію, яка допоможе знайти Альперіна. Згодом адвокат Альперіна заявив, що дізнався про розшук свого підопічного із засобів масової інформації.