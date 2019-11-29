Вадим Альперин, фото: «24 канал»

https://racurs.ua/n130127-meru-presecheniya-alperinu-izbiraet-sud-translyaciya.html

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Высший антикоррупционный трибунал избирает меру пресечения одесскому бизнесмену Вадиму Альперину, которого у президента Украины Владимира Зеленского недавно назвали одним из «крестных отцов контрабанды в Украине».

Вчера Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщила Альперину подозрение. Его считают причастным к организации схемы, связанной с растаможкой импортируемых товаров на таможне по заниженным ценам, которая нанесла государству ущерб на десятки миллионов гривен.

Также Альперина обвиняют в предложении взятки на сумму 800 тыс. долл. сотруднику Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).

Альперина детективы НАБУ задержали 27 ноября, когда он пришел на допрос в Специализированную антикоррупционнуб прокуратуру (САП).

Напомним, Зеленский несколько дней назад обещал «ценный подарок» за информацию, которая поможет найти Альперина. Впоследствии адвокат Альперина заявил, что узнал о розыске своего подопечного по средствам массовой информации.