САП объявила подозрение «крестному отцу контрабанды» Альперину, фото: ТСН

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Ракурс

Вадиму Альперину, которого называют «крестным отцом контрабанды», объявлено подозрение Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП).

Подозреваемый, по данным правоохранителей, причастен к организации растаможивания импортируемых в Украину товаров по заниженным ценам. Об этом сообщается пресс-службой ведомства.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Действия подозреваемого квалифицируются по ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 УК Украины («Злоупотребление властью или служебным положением»).

Вадима Альперина считают причастным к махинациям по возмещению налогов при импорте товара из Китая. Его также обвиняют в предложении 800 тыс. долл. взятки сотруднику Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).

Напомним, 26 ноября Владимир Зеленский, президент Украины, заявил о побеге Вадима Альперина. Он попросил граждан информировать правоохранителей о местонахождении беглеца, а также обещал вознаграждение за это. Альперин сбежал во время спецоперации по выявлению коррупционеров на таможне, но не успел пересечь государственную границу и находится на территории Украины.