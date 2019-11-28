Королева Елизавета и принц Чарльз. Фото: The Sun

https://racurs.ua/n130061-koroleva-elizaveta-peredast-tron-synu-v-blijayshie-1-5-goda-smi-foto.html

Ракурс

Королева Великобритании Елизавета ІІ готовится передать бразды правления страной своему сыну принцу Чарльзу. Он станет принцем-регентом.

По заявлению журналистов, королева постепенно сокращает число публичных выступлений со своим участием. Таким образом она перекладывает свои королевские обязанности на преемника, пишет The Sun.

В 2016 году Елизавета ІІ приняла участие в 332 мероприятиях, а 2018 году их число сократилось до 283. Вместе с тем принц Чарльз за прошлый год показался на публике 507 раз.

Предполагается, что отречение королевы Великобритании от престола будет приурочено к ее 95-летию. Именно в этом возрасте от участия в официальных королевских мероприятиях отказался ее супруг, герцог Эдинбургский Филипп.

Елизавета II — королева Великобритании из Виндзорской династии. Взошла на престол 6 февраля 1952 года в возрасте 25 лет после кончины своего отца, короля Георга VI. Она является рекордсменом среди всех британских монархов по возрасту и продолжительности пребывания на престоле.

Ранее королева Великобритании Елизавета II поддержала предложение премьер-министра страны Бориса Джонсона приостановить работу британского парламента.