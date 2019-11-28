САП оголосила підозру «хрещеному батьку контрабанди» Альперіну, фото: ТСН

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Ракурс

Вадиму Альперіну, якого називають «хрещеним батьком контрабанди», повідомлено про підозру Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою (САП).

Підозрюваний, за даними правоохоронців, причетний до організації розмитнення імпортованих в Україну товарів за заниженими цінами. Про це повідомляється прес-службою відомства.

Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Дії підозрюваного кваліфікують за ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України («Зловживання владою або службовим становищем»).

Вадима Альперіна вважають причетним до махінацій з відшкодування податків при імпорті товару з Китаю. Його також звинувачують у пропозиції 800 тис. дол. хабара співробітнику Національного антикорупційного бюро (НАБУ).

Нагадаємо, 26 листопада Володимир Зеленський, президент України, заявив про втечу Вадима Альперіна. Він попросив громадян інформувати правоохоронців про місцеперебування втікача, а також обіцяв винагороду за це. Альперін втік під час спеціальної операції з виявлення корупціонерів на митниці, але не встиг перетнути державний кордон та перебуває на території України.