В Харьковской области взорвали банкомат. Фото: Нацполиция

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Полиция Харьковской области устанавливает лиц, которые взорвали банкомат и похитили кассеты с деньгами

Преступление подрывники совершили в городе Первомайске на улице Рассветной. Правоохранители получили сообщение о взрыве 29 ноября в 2.59. На месте преступления работали патрульные, взрывотехники, кинологи, следственно-оперативная группа и сотрудники местной прокуратуры. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

Специалисты осмотрели место происшествия и установили, что злоумышленники сумели украсть четыре кассеты с деньгами из взорванного банкомата. Сейчас решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 5 ст.185 (кража) и ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

В главке полиции заверили, что прилагают усилия для установления личностей и задержания грабителей.

Напомним, в Харьковской области недавно уже взрывали банкомат. Произошло это 21 ноября в селе Черкасская Лозовая. Неизвестные злоумышленники тогда использовали для преступления самодельную взрывчатку.